Ереван, , 18:21 — REGNUM Вице-премьер Армении Мгер Григорян сегодня, 30 сентября, в беседе с журналистами указал на проблемы с транспортировками в рамках ЕАЭС.

Больше недели на КПП «Верхний Ларс» в Грузии, через который пролегает единственный сухопутный маршрут между Арменией с Россией, сохраняются многокилометровые пробки. Грузоперевозчики заявляют, что проблемы возникли из-за ввода в эксплуатацию весов, показывающих перегруз и накладываемых по этой причине штрафов.

«На самом деле основная проблема ЕАЭС ‑ и это не только проблема Армении, но всех стран Союза, в том, что нормально не внедрена идея единой транзитной зоны и транзитного регулирования, что мы и пытаемся сделать», — сказал Григорян на полях Международного форума «Транзитный потенциал Евразийского континента» в Ереване.

По его словам, на территории Союза вопросы транспортировки и передвижения должны быть стандартными, в противном случае продуктивность ЕАЭС находится под вопросом.