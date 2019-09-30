Законные положения о защите личной информации детей в киберпространстве, опубликованные в августе 2019 года Канцелярией Госсовета КНР, вступают в силу с 1 октября в Китае, сообщает 30 сентября Синьхуа.

Пекин, , 18:19 — REGNUM Смысл закона, которым они предусмотрены, заключается в том, чтобы никакие организации или частные лица не могли создавать, публиковать или распространять в Интернете информацию, наносящую ущерб или угрожающую личной безопасности детей.

Положения обязывают родителей и других попечителей детей помогать им расширять осведомленность о важности защиты своей личной информации, а операторам связи вменяется в обязанность информировать попечителей о любом сборе, передаче и раскрытии такой информации.