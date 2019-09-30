Минск, , 17:58 — REGNUM В период с 2008 года по 24 сентября 2019 года гражданам Белоруссии выдано 131 770 «карт поляка» в Белоруссии, ещё 5376 сдали экзамен на карту в польском Белостоке и 1,5 тыс. подали заявления о получении такого документа, свидетельствующего о принадлежности к польской нации и позволяющего рассчитывать на льготы для польских соотечественников. Об этом сообщила пресс-служба МИД Польши.

По данным польского министерства, ежедневно обрабатывается более 1500 заявлений на получение «карты поляка» в соответствии с принятым в 2008 году законом. При этом за последние три года документ получили более 55 тысяч граждан Белоруссии.

Напомним, власти Белоруссии пытались ответить на выдачу «карты поляка» выдачей «карты белоруса», однако отказались от этой идеи и перешли к запретительным мерам. По мнению экспертов, эффект от такой меры был бы столь же значительным, как и от ответных визовых санкций в отношении западных политиков — то есть близким к нулю.

Читайте на эту тему: Белорусские националисты продвигают свой аналог «карты поляка»