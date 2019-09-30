Москва, , 17:44 — REGNUM На сегодняшний день президент США Дональд Трамп делает всё, чтобы американскому народу жилось лучше, и в этом сила действующего главы Белого дома. Об этом 30 сентября в эфире программы «Время покажет» на Первом канале заявил член Совфеда РФ Франц Клинцевич.

«В чём отличие Байдена от Трампа? Трамп — это коммерсант, который серьёзно пришёл в политику, а Байден — политик, который через политику занимается бизнесом. В чём сила Трампа? В народе. Народ знает, что Трамп сегодня делает всё, чтобы американскому народу жилось лучше», — сказал Клинцевич.

При этом сенатор отметил, что запущенная вседозволенность, которую позволяют себе элиты стран Запада для решения своих узко-корпоративных интересов, может привести к развалу очень серьёзных сложившихся устоев.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее 28 сентября Палата представителей Конгресса США отклонила резолюцию против начала процедуры импичмента американского президента Дональда Трампа, предложенную членами Республиканской партии — 222 конгрессмена-демократа высказались против резолюции, за резолюцию проголосовали 184 республиканца.

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