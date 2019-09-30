Москва, , 17:41 — REGNUM Пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков завил, что в Кремле никто не обсуждает повышение пенсионного возраста в стране ещё на три года. Об этом Песков заявил журналистам сегодня, 30 сентября.

Напомним, что член экспертного совета «Деловой России» Владислав Жуковский завил о том, что в правительстве якобы обсуждается вопрос о новом повышении пенсионного возраста ещё на три года.

Песков заявил, что данная информация не соответствует действительности и, в частности, в Кремле не обсуждают вопрос о новом повышении пенсионного возраста.

«Нет, у нас нет такой темы на повестке дня, такие вопросы не обсуждаются», — сказал Песков.

Он также порекоменовал журналистам обращаться за комментарием по таким вопросам к тем, кто делает подобные заявления.