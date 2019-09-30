Серов, Свердловская область, , 17:35 — REGNUM В Серове (Свердловская область) уволилась по собственному желанию медсестра городской больницы №1 Парвин С. Об этом сообщает «Новый день».

Как заявила сама девушка, она устала бороться. Коллеги медсестры, ранее поддержавшие её в борьбе за соблюдение «майских указов» в отношении зарплат медработников, «смирились». Работать же в такой ситуации, когда приходится быть «как на войне», девушка не может.

«Мне или из судов не вылазить, или не работать остается», — сказала Парвин С.

Девушка признала, что никто из властей ей так и не помог, хотя она обращалась в разные инстанции — от надзорных органов до министра здравоохранения и даже прямой линии президента.

«Никто ничего не сделал. Ничего тут не поменять», — считает медсестра.

Ранее в апреле 2019 года медработники Серовской больницы № 1 записали видеообращение из-за низких зарплат, которые не совпадают с «отчётными». Позже Парвин С. заявила, что ей объявили выговор, а других сотрудников «успокоили» с помощью разговоров.

Читайте ранее в этом сюжете: «Дело врачей»: в Нижний Тагил отправилась комиссия свердловского минздрава