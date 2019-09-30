Как сообщила «Польскому радио» вице-спикер сейма (нижней палаты парламента) Польши Малгожата Госевская, во время своей поездки в Белоруссию 29 сентября она узнала, что ей запрещён въезд в Российскую Федерацию.

Варшава, , 17:24 — REGNUM «Моё пересечение границы длилось дольше, чем любое другое. Мне сообщили, что мне не рады или, скорее, запретили въезд в РФ. Не знаю, почему меня об этом информирует белорусская граница», — сказала она.

Вице-спикер парламента пожаловалась, что на польско-белорусской границе хотели досмотреть её багаж, хотя она ехала на автомобиле польского консула в Гродно, пользующегося правом дипломатического иммунитета.

Малгожата Госевская в воскресенье 29 сентября провела в Гродно встречи с представителями польской диаспоры в Белоруссии, и возложила цветы на могилы польских солдат, погибших в боестолкновении с частями Красной Армии в Гродно в сентябре 1939 года.

Как сообщалось ранее, несмотря на отсутствие пограничного контроля на российско-белорусской границе, Белоруссия без согласования с российской стороной ввела в 2017 году безвизовый режим для граждан 80 стран. Безвизовый режим действует для иностранцев, прибывающих в Белоруссию через аэропорт Минск, и не более чем на 30 дней.