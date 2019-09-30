Москва, , 17:24 — REGNUM Расследование в рамках процедуры импичмента Трампа и связанное с ним обнародование переговоров американского лидера с президентом Владимиром Зеленским грозят вывести на чистую воду всю закулисную игру глав западных государств. Об этом заявил президент Союза писателей межнационального согласия Германии Владимир Сергиенко в эфире передачи «Кто против?» на телеканале «Россия 1».

«Этот скандал очень сильно бьёт по всей пошлости, которая существует в лицемерной дипломатии, когда Германия вдруг заявляет устами председателя фракции социал-демократов в бундестаге, что благодаря Меркель и Штайнмайеру обширный военный конфликт не состоялся на Украине», — заявил Сергиенко.«Когда кто-то пробует вскрыть протоколы, вот там действительно находится правда. И там не просто землетрясение будет, там разойдутся дорожки между Евросоюзом и США очень надолго», — подчеркнул он.

Отметим, что ранее лидер фракции СДПГ в бундестаге Рольф Мютцених заявил о том, что «именно канцлер Германии и бывший тогда министром иностранных дел Штайнмайер сделали ёсе для того, чтобы регион не превратился в очаг военного конфликта».

Так Мютцених прокомментировал переговоры президента США Дональда Трампа и президента Украины Владимира Зеленского, в ходе которых американский лидер обвинил Германию в том, что она делает «недостаточно много» для Украины.