Тбилиси, , 17:21 — REGNUM В министерстве обороны Грузии состоялась встреча главы ведомства Ираклия Гарибашвили с и. о посла США Элизабет Руд и атташе по обороне США полковником Стефаном Бигли. Стороны обудили перспективы укрепления двустороннего оборонного сотрудничества. Об этом 30 сентября сообщает Первый канал Грузинского телевидения.

Ираклий Гарибашвили поблагодарил правительство США за политическую и практическую поддержку.

На встрече обсуждался вопрос углубления стратегического сотрудничества в области обороны между Грузией и США и планах. Особое внимание стороны уделили проблеме развитию потенциала территориальной обороны Грузии.

Ираклий Гарибашвили и Элизабет Руд также обсудили вопрос обновления соглашения о сотрудничестве в области обороны и безопасности, которое будет подписано во время визита министра обороны Грузии в США в ближайшее время.