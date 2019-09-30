Мадрид, , 17:21 — REGNUM В преддверии второй годовщины референдума о независимости Каталонии, признанного в Мадриде незаконным, испанское издание La Vanguardia перечислило 10 уроков, которые можно вынести из этого события. Первый из них — не стоит недооценивать противника. Каталонские сепаратисты были уверены, что государство испугается фотографий полиции, громящей урны для голосования, и не пойдет на это. Однако 1 октября 2017 года правительство мобилизовало 6 тысяч сотрудников Гражданской гвардии и Национальной полиции, которые старались помешать голосованию силой.

Второй урок — демократические полномочия зависят от других: два года назад организаторы референдума столкнулись с тем, что некому подтвердить его легитимность. В-третьих, выяснилось, что недостаточно подвергнуться насилию, чтобы твои действия признали законными. Еще один урок — государство не всесильно. Сепаратисты достигли успеха в том, что огромная сеть анонимных волонтеров смогла перенести и спрятать все урны от полиции: в результате голосование, хоть и непризнанное, состоялось.

Кроме того, выяснилось, что шок на короткое время стирает различия между партиями. В день голосования на избирательных участках встретились люди, которые не спрашивали друг друга, за какую программу они голосуют и какой лидер им больше нравится. Шестой урок — гнев порождает новых избирателей: в референдуме приняли участие не только сторонники независимости, но и равнодушные к политике люди, увидевшие по телевидению, как полиция преследует их соседей и знакомых. Голосование также продемонстрировало, что да, «мир смотрит на нас» (как говорили сепаратисты), но ничего не делает.

Еще референдум показал, как боль меняет риторику: после полицейского преследования сторонники независимости сменили позитивный и уверенный тон на тон жертв. Девятым уроком La Vanguardia считает важность искусства кунг-фу: нужно пользоваться чужим ударом, чтобы оборачивать силу противника против него. Так, на следующий день после референдума каталонцы были возмущены обращением с ними, и сепаратизм смог одержать моральную победу. Наконец, не стоит тратить «серебряные пули»: сторонники независимости истратили ценные ресурсы, но всё равно вынуждены просить согласованный референдум.