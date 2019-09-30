Американская компания General Dynamics сообщила 26 сентября 2019 года о развёртывании на корабле прибрежной зоны (Littoral Combat Ship — LCS) Gabrielle Giffords (LCS 10) нового ракетного комплекса. Речь идёт о пусковой установке Mk 87 Mod 0 с крылатой противокорабельной ракетой Naval Strike Missile (NSM). Об этом пишет военный новостной ресурс Defense-aerospace.com.

Вашингтон, , 17:20 — REGNUM Новейшая крылатая противокорабельная ракета NSM относится к высокоточному ударному оружию большой дальности. Она способна поражать надводные корабли противника на расстоянии до 100 морских миль (185,2 километра).

Корабли LCS спроектированы для ведения боевых действий в прибрежной зоне, а также в открытом море. Они предназначены для борьбы с минами, малошумными дизельными подводными лодками и надводными кораблями.

Компания General Dynamics также подчёркивает, что продолжит развёртывать пусковые установки Mk 87 Mod 0 с крылатой противокорабельной ракетой Naval Strike Missile на других кораблях проекта LCS.

Следует заметить, что ВМФ РФ уже давно располагает сверхзвуковой крылатой противокорабельной ракетой «Оникс» с дальностью стрельбы 120−300 километров в зависимости от выбранной траектории ракеты.

Как недавно сообщало ИА REGNUM, российское НПО машиностроения разработало новую ракету «Оникс-М», которая имеет дальность поражения целей до 800 километров. Она должна завершить свои испытания в течение двух месяцев. По своим массо-габаритным характеристикам «Оникс-М» не отличается от ракеты «Оникс», что позволяет её использовать из тех же пусковых установок.