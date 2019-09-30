Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии, , 17:15 — REGNUM В Испании официально зарегистрировано 366 тысяч британских граждан (однако на самом деле их проживает в стране гораздо больше: многие, прежде всего те, кто не нуждается в государственной медицине, игнорируют бюрократию), пишет сегодня, 30 сентября, испанское издание La Vanguardia. Всех их волнует, что произойдет в случае «жесткого Брексита».

Будут ли они получать пенсии и в каком объеме? Куда им платить налоги? Можно ли будет в качестве пенсионеров бесплатно посещать врачей, ложиться в больницу? Потребуются ли визы? «Мы живем вот уже три года в своего рода юридическом чистилище. Это невыносимо. Кошмар, мы не можем спать по ночам», — пожаловались корреспонденту издания британцы Майкл и Фиона.

Однако парадокс заключается в том, что значительное число проживающих в Испании британских граждан (можно сказать, большинство) поддерживает Брексит. Чтобы убедиться в этом, представителю La Vanguardia не пришлось идти дальше паба Silk Trader в Маклсфилде.

«Проблема нашей страны — мигранты, — высказался завсегдатай заведения Тони, выходец из Северной Ирландии, живущий в испанском городе Фуэнхирола. — Иностранцы захватывают наши рабочие места и высасывают соки из социальных служб. Из-за них зарплаты становятся меньше, а аудитории колледжей заполнены ребятами, которые даже не говорят по-английски». Тони голосует за ультраправого политика Найджела Фараджа и не видит никакого противоречия в своей поддержке радикального Брексита.