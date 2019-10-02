Вашингтон, , 12:25 — REGNUM «Если демократы добьются успеха в отстранении президента от должности (чего они никогда не сделают), это вызовет в США такую гражданскую войну, от которой страна никогда не исцелится», — эти слова пастора Роберта Джеффреса, сказанные на канале Fox, процитировал на своей странице в твиттере президент США Дональд Трамп.

В ответ на это сообщение Трампа посыпались различного свойства комментарии не только от рядовых пользователей соцсети, но и от политиков и медийных персон. Совокупное мнение противников Трампа выразил иллинойсский депутат Адам Кинцингер, который заявил, что бывал в странах, охваченных гражданской войной, и представить себе не мог, что президент США будет цитировать подобные высказывания.

Адам Кинцингер «Это просто отвратительно».

Противоположенные мнения, которые высказывают сторонники Трампа, объединил в своем комментарии известный активист, гей-консерватор Брэндон Страка.

Брэндон Страка «Да кого вообще волнует, что ты бывал в странах, охваченных гражданской войной? — обратился он к Кинцингеру. — Главное, что процитированное президентом — верно. Будь демократы готовы свергнуть президента, они не были бы готовы к тому, что случится потом. А никто из нас не принял бы это как нечто стороннее. Пора начинать думать, демократы».

В свою очередь, в комментариях к сообщению активиста оппоненты называют его фашистом, кто-то говорит, что вполне согласен на гражданскую войну, а кто-то уверен, что она и так уже идет.