Лондон, , 17:13 — REGNUM Шотландская национальная партия (SNP) и Партия лейбористов хотят вынести на этой неделе вотум недоверия британскому премьер-министру Борису Джонсону и сформировать временное правительство, или правительство национального единства. Это правительство должно будет попросить Европейский союз перенести Брексит дальше обговоренной даты 31 октября, а также провести выборы или референдум (или и то, и другое сразу) в ближайшие месяцы.

Одно из главных препятствий на пути у этого проекта — отсутствие соглашения насчет того, кто возглавит такое временное правительство. Первый министр Шотландии Никола Стерджен в минувшую пятницу, впрочем, заявила, что не будет возражать против кандидатуры лидера лейбористов Джереми Корбина. Однако Либеральные демократы Великобритании и проевропейски настроенные консерваторы, чьи голоса необходимы для успешного вынесения вотума, смотрят с неодобрением на политику левых и предпочитают компромиссного кандидата.

В субботу, 28 сентября, телеканалы и радиостанции облетело высказывание депутата из числа шотландских националистов Стюарта Хоси, который предупредил, что отстранение Джонсона от власти — это теперь единственный надежный способ избежать выхода Соединенного Королевства из Европейского союза без соглашения, а вотум недоверия премьер-министру последует в понедельник или во вторник.