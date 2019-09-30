Мадрид, , 17:10 — REGNUM Испанская центристская партия «Граждане» (Ciudadanos) радикально изменила свою политическую стратегию и решила вынести вотум недоверия председателю Женералитета Каталонии Киму Торре, сообщает сегодня, 30 сентября, испанское издание El Pais. Лорена Ролдан, лидер каталонского отделения партии, заявила в минувшее воскресенье, 29 сентября, что этот вопрос планируется включить в повестку дня на заседании исполнительного комитета партии в этот понедельник.

На данный момент инициатива «Граждан» не имеет достаточной поддержки, чтобы преуспеть. «Мы делаем этот шаг из необходимости, чувства долга и ответственности», — объяснила Ролдан. El Pais напоминает, что партия выиграла последние каталонские выборы, проходившие в 2017 году, получив 36 из 135 мест в парламенте. До апреля этого года наиболее известным представителем «Граждан» в Каталонии была Инес Арримадас — нынешний спикер Конгресса депутатов. Она всегда отказывалась от вотума, поскольку сторонники конституционализма в регионе могли набрать только 57 голосов, а необходимым большинством являются 68.

В своих воскресных заявлениях в Барселоне Ролдан подтвердила, что нынешнее решение о вотуме недоверия было принято парламентской группой после «черной недели сепаратизма», начавшейся с задержания девяти активистов из Комитетов по защите республики (CDR), которых могут осудить за терроризм. За этим последовали выступления против Гражданской гвардии, а в итоге каталонский парламент принял ряд резолюций, противоречащих позиции Конституционного суда Испании, и потребовал освободить арестованных.