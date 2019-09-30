Гонконг, Китай, , 17:09 — REGNUM Когда силы полиции разгромили 11 декабря 2014 года лагерь оппозиционеров в Гонконге, сооруженный 28 сентября, чтобы заблокировать финансовый центр в Адмиралтействе, многие манифестанты оставили таблички, наклейки и плакаты с предостережением «We will come back» («Мы вернемся»), вспоминает испанское издание El Mundo. Другие протестующие говорили: «Это только начало».

Пять лет спустя десятки тысяч человек собрались 28 сентября на том же самом месте, чтобы отметить памятную дату. Многие из них демонстрировали баннеры и метки, на которых было написано: «Мы вернулись». Это собрание стало первым из целой серии акций, запланированных оппозиционным движением на эти дни в попытке бросить тень на празднование 70-й годовщины создания Китайской народной республики, которая отмечается 1 октября.

У Адмиралтейства собрались многие ведущие участники событий 2014 года, в том числе Джошуа Вонг, ставший лицом народного восстания, и его старшие товарищи: бывший кардинал Иосиф Чэнь и бизнесмен Джимми Лаи. Последователи Чэня устроили небольшую мессу неподалеку от основного схода. «Дерево выросло. Провал Революции зонтиков укрепил нашу решимость, преподал нам урок, поэтому сейчас мы больше сплотились и более сильны», — провозгласил Лаи, которого Пекин считает одним из главных ответственных за текущий кризис.

Собрание закончилось раньше намеченного времени, когда сотни молодых людей вступили в очередное столкновение с патрульными, охранявшими местный парламент. Все началось с оскорблений и быстро переросло в бросание камней (которые юноши выковыривали из мостовой) и битье стекол, закончившееся вмешательством полиции. Силы правопорядка разогнали манифестантов, используя струи воды, смешанные с красителями, химические вещества и резиновые пули.