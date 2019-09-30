Москва, , 17:04 — REGNUM Политическая система США настолько деградировала, что ради достижения незначительных целей представители американской элиты готовы идти на подрыв международных отношений. Об этом заявил президент Союза писателей межнационального согласия Германии Владимир Сергиенко в эфире передачи «Кто против?» на телеканале «Россия 1».

«В принципе, всё вписывается в теорию заговора. Если посмотреть на всё это как на определённую спецоперацию, проведённую определёнными силами, которые хотят что-то разрушить, и целью является… чего и кого хотят разрушить? Если это просто атака на Трампа — для меня это слишком мелко. Что такое Трамп? Президент, который есть сейчас и, может быть, будет в следующем сезоне», — заявил Сергиенко.

При всей несопоставимости целей и средств её достижения есть основания полагать, что именно такими целями американские элиты и руководствуются, отметил он.

«Мы говорил о лоббировании «джавелинов» на Украину — ну, кто-то заработал пару миллионов из бюджета США. Ради этого стоит разжигать конфликт на Украине, довести до информационной войны, угробить пару тысяч мирных жителей? И всё это чтобы кто-то заработал пару миллионов из бюджета», — полагает Сергиенко.

«Это глубочайшая прогнившая коррупционная система», — добавил он.

Ранее представители Демократической партии США в палате представителей конгресса США инициировали расследование в рамках процедуры импичмента Трампа. Президента США подозревают в попытке получить компромат на своего политического противника Джо Байдена — предполагается, что с этой целью американский лидер пытался оказать давление на президента Украины Владимира Зеленского.

Вслед за этим председатель комитета по разведке палаты представителей конгресса Адам Шифф предложил также обнародовать разговора президента США Дональда Трампа с президентом России Владимиром Путиным.