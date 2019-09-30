Волгоград, , 17:17 — REGNUM Спикером Волгоградской областной думы шестого созыва избран Александр Блошкин. Его кандидатуру утвердили депутаты на первом организационном заседании 30 сентября, сообщили в пресс-службе регионального парламента. Кроме того, народные избранники распределили должности заместителей спикера думы, председателей комитетов и комиссий.

Александра Блошкина поддержали единогласно по итогам открытого голосования. В течение последних пяти лет на посту заместителя губернатора он отвечал за координацию внутренней политики в регионе. Впервые в практике законодательного собрания в качестве заместителей председателя определены представители всех ведущих политических сил региона: первым вице-спикером избран Сергей Булгаков («Единая Россия»), должности зампредов получили Тамара Головачева (КПРФ), Дмитрий Калашников («Справедливая Россия») и Алексей Логинов (ЛДПР).

В структуре парламента утвердили 11 комитетов и три комиссии, а также их председателей. В региональном парламенте впервые появился отдельный комитет по охране окружающей среды и природопользованию, комиссия по вопросам реализации национальных проектов и приоритетных проектов развития Волгоградской области, комиссия по вопросам Регламента и парламентского контроля.

В областную думу избрано 38 депутатов.