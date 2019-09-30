Киев, , 16:57 — REGNUM Мэр Киева Виталий Кличко подал иски в суд на кабинет министров Украины, премьер-министра страны Алексея Гончарука, а также руководителя офиса президента Украины Андрея Богдана из-за решения новой украинской власти уволить его с должности главы Киевской городской государственной администрации (КГГА). Об этом свидетельствуют данные Окружного административного суда Киева.

В своих исках Кличко указывает, что Богдан превысил свои полномочия, когда направил в кабинет министров письмо, содержащее представление на увольнение Кличко с поста главы КГГА.

Представление правительства Украины президенту об увольнении Кличко мэр столицы также считает незаконным.

Кличко настаивает, что его полномочия на посту главы КГГА истекают не ранее, чем 16 ноября 2020 года.

Напомним, что Кличко считается представителем старой команды экс-президента Петра Порошенко. Кличко был избран мэром Киева и автоматически назначен президентом на пост главы КГГА. Дело в том, что это две разные должности, но есть определение Конституционного суда Украины о том, что на пост главы КГГА президент должен назначать того, кто выиграл выборы мэра Киева.

Команда Зеленского хочет убрать Кличко и для этого решила разделить две должности, чтобы создать в столице двоевластие и нейтрализовать мэра.