Москва, , 16:55 — REGNUM Скандал по поводу переговоров президента США Дональда Трампа и президента Украины Владимира Зеленского становится всё масштабнее, и теперь в Вашингтоне уже требуют обнародовать переговоры американского лидерами с другими главами государств. Это подводит не только США, но и мировую дипломатию к крайне опасной черте. Об этом заявил советник главы ЛНР по внешним связям, представитель ЛНР в политической рабочей группе на Минских переговорах Родион Мирошник в эфире передачи «Кто против?» на телеканале «Россия 1».

«Несмотря на ожидания разрушения всех дипломатической системы, я думаю, этого не произойдёт. Потому что это нарушение вековых традиций дипломатии, которая потянет за собой фантастические, непредсказуемые результаты», — заявил Мирошник.

«Я думаю, слив Зеленского — одна история, которой можно было воспользоваться для решения своих узкопартийных интересов. Если США влезут в историю, которая будет связана с Россией, Великобританией, Германией, Ираном или другими серьёзными игроками в мировой политике, это закончится крайне серьёзно, крайне большими проблемами. Импичмент в этом случае покажется просто детским лепетом», — предположил он.

Ранее представители Демократической партии США в палате представителей конгресса США инициировали расследование в рамках процедуры импичмента Трампа. Президента США подозревают в попытке получить компромат на своего политического противника Джо Байдена — предполагается, что с этой целью американский лидер пытался оказать давление на президента Украины Владимира Зеленского.

Вслед за этим председатель комитета по разведке палаты представителей конгресса Адам Шифф предложил также обнародовать разговора президента США Дональда Трампа с президентом России Владимиром Путиным.