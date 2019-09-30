Рига, , 16:54 — REGNUM Над латвийским Даугавпилсом на прошлой неделе пролетел стратегический разведывательный беспилотник США производства Teledyne Ryan Aeronautical, сообщает городской портал Даугавпилса Gorod.lv. Как уточняет издание, аппарат за сутки полёта обрабатывает информацию с территории суммарно в свыше 100 тыс. км. на расстоянии 200 км.

Издание приводит карту траектории полёта американского беспилотника. Судя по ней, он вылетел из Литвы, проследовал в Латвию вдоль границы с Белоруссией, а затем уже по территории Латвии следовал вдоль границы с Псковской областью России. Дальнейший маршрут неизвестен.

Судя по всему, речь идёт о беспилотнике RQ-4 Global Hawk. Разведывательный аппарат над Даугавпилсом был зафиксирован 25 сентября.