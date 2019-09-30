Москва, , 16:48 — REGNUM Пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков считает, что публикация расшифровок телефонных разговоров российского лидера Владимира Путина с президентом США Дональдом Трампом вполне возможна. Соответствующее заявление он сделал журналистам сегодня, 30 сентября.

Песков заявил, что требования Демократической партии США обнародовать детали разговоров Трампа с Путиным является внутренним делом Соединенных Штатов и все эти процессы никак не касаются России.

При этом он допускает, что публикация разговоров возможна, но только по обоюдному согласию сторон.

«Мы не вмешивались и не имеем намерения вмешиваться. Что касается стенограмм разговоров, то, конечно, в какой-то степени их опубликование возможно только по взаимному согласованию сторон», — сказал Песков.

Он отметил, что сложившаяся дипломатическая практика обычно не допускает публикации подобных разговоров. Однако если американская сторона об этом попросит, то российское руководство обсудит этот вопрос.

Напомним, что администрации Трампа под давление демократов уже пришлось опубликовать разговор президента США с президентом Украины Владимиром Зеленским. Демократы утыерждали, что Трамп якобы давил на Зеленского во время разговора, но опубликованная расшифровка этого не подтвердила.