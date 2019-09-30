Брянск, , 16:43 — REGNUM Исполняющим обязанности главы Брянской городской администрации с 30 сентября назначен Александр Макаров, сообщили в пресс-службе горсовета народных депутатов. Исполнявший обязанности главы с 27 по 30 сентября Андрей Абрамов продолжит заниматься вопросами строительства в качестве заместителя главы.

Полномочия Александра Макарова были прекращены 26 сентября в связи с истечением срока контракта. Решением депутатов был объявлен конкурс на замещение должности главы горадминистрации, который состоится 7 ноября 2019 года в 10:00 по адресу: г. Брянск, проспект Ленина, д.35, кабинет № 7.

Право на участие в конкурсе имеют граждане России не моложе 30 лет, имеющие высшее образование, стаж муниципальной службы или опыт руководящей работы, не имеющие непогашенную или неснятую судимость. Необходимые документы от лиц, желающих участвовать в конкурсе, нужно подать секретарю комиссии.