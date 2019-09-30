Москва, , 16:38 — REGNUM В ходе политической борьбы в США не стесняются использовать те же грязные методы, что и во многих других государствах мира. Об этом заявил депутат Верховной рады Украины V—VII созывов Спиридон Килинкаров в эфире передачи «Кто против?» на телеканале «Россия 1».

«Сегодня прочитал такие страшные слова: оказывается, в Соединённых Штатах Америки, где во главе угла вознесена свобода слова, оказывается, можно обратиться к средствам массовой информации и потребовать не пускать на телевизионные каналы Джулиани. Потому что он даёт необъективную информацию», — заявил Килинкаров.

По его словам, этот эпизод американской политической жизни наглядно показывает, что уровень политической культуры в США в действительности не представляет собой «ничего эксклюзивного».

«Они такие же, как мы, они ведут точно так же политическую борьбу, нет никаких правил. А нам говорили, что это оплот демократии, там у них всё честно, там свобода слова, каждый человек имеет свои права. Король-то голый! На самом деле всё то же самое. Внутрипартийная борьба, запреты на телевидении и взаимоуничтожение — всё это происходит», — указал он.

Ранее газета The New York Times сообщила о том, что представители бывшего вице-президента Джо Байдена направили ряд писем ведущим американским телеканалам с просьбой не приглашать адвоката американского президента Рудольфа Джулиани на телеэфиры.