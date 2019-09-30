Вашингтон, 30 сентября 2019, 16:39 — REGNUM Пресса игнорирует факты, очевидные в деле бывшего вице-президента Джо Байдена и его сына Хантера, считает конгрессмен Джим Джордан. Об этом он заявил на своей странице в твиттере.
Среди «фактов, на которые пресса закрывает глаза», Джордан перечисляет следующие:
По мнению политика, пресса повторяет обвинение Демпартии в адрес Дональда Трампа, но не заинтересована в обсуждении истины. В том числе, никто не стремится обсуждать утверждение Владимира Зеленского, что на него не оказывалось давление со стороны Трампа, и что во время телефонного разговора Зеленского и Трампа не обсуждалась материальная помощь Украине.
Отметим, тем временем британская пресса, обсуждая роль украинского президента вокруг процедуры импичмента Трампа, дала комику прозвище «Моника Зелински».