Вашингтон, , 16:39 — REGNUM Пресса игнорирует факты, очевидные в деле бывшего вице-президента Джо Байдена и его сына Хантера, считает конгрессмен Джим Джордан. Об этом он заявил на своей странице в твиттере.

Среди «фактов, на которые пресса закрывает глаза», Джордан перечисляет следующие:

Джим Джордан «Хантер Байден получал $50 тысяч в месяц в компании, работающей в [такой области] промышленности, где у него не было опыта. Украинский прокурор расследовал деятельность этой компании. Вице-президент Байден придержал $1 млрд помощи [Украине] до тех пора, пока прокурор не будет уволен».

По мнению политика, пресса повторяет обвинение Демпартии в адрес Дональда Трампа, но не заинтересована в обсуждении истины. В том числе, никто не стремится обсуждать утверждение Владимира Зеленского, что на него не оказывалось давление со стороны Трампа, и что во время телефонного разговора Зеленского и Трампа не обсуждалась материальная помощь Украине.

Джим Джордан «А президент Трампа поднял Байденов только ПОСЛЕ того, как Зеленсакий сказал, что все расследования будут проводиться открыто и откровенно».

Отметим, тем временем британская пресса, обсуждая роль украинского президента вокруг процедуры импичмента Трампа, дала комику прозвище «Моника Зелински».