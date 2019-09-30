Вильнюс, , 16:32 — REGNUM

В очередной сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы литовская делегация будет представлена только наполовину — на сессию в Страсбург отправляется глава делегации Альгирдас Буткявичюс и член правящей фракции крестьян-зелёных Эгидиюс Варейкис, тогда как консерватор Эммануэлис Зингерис и либерал Симонас Гентвилас решили её бойкотировать в «знак протеста против возвращения в ПАСЕ России», — сообщает корреспондент ИА REGNUM сегодня, 30 сентября.

При этом МИД Литвы поддержал присутствие литовской делегации. В комментарии прибалтийскому агентству BNS Буткявичюс заявил, что с Россией «лучше бороться на месте».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, члены ПАСЕ в июне на заседании в Страсбурге одобрили изменения в регламенте, открывающие путь к возвращению российской делегации, и официально пригласили представителей России принять участие в июньской сессии ассамблеи. Все члены литовской делегации тогда проголосовали против: Альгирдас Буткявичюс (Социал-демократическая рабочая партия), Эгидиюс Варейкис (Союз крестьян и зелёных), Эмануэлис Зингерис (Союз Отечества — Литовские христианские демократы), Рита Тамашюнене (Избирательная акция поляков Литвы — Союз христианских семей).