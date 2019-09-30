Москва, , 16:27 — REGNUM Скандал в США по поводу переговоров президента США Дональда Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским, в ходе которых американский лидер пытался получить компромат на своего противника Джо Байдена, грозит окончательно расшатать американскую политическую систему. Об этом заявил депутат Верховной рады Украины V—VII созывов Спиридон Килинкаров в эфире передачи «Кто против?» на телеканале «Россия 1».

«Процесс саморазрушения в Соединённых Штатах Америки запущен. Я не знаю, чем это может всё закончиться, потому что я не вижу абсолютно никакой реакции спецслужб. Это примерно то же самое, что было у нас. Когда внутрипартийная борьба зашла настолько далеко и не было никакой реакции, и это привело к разрушению государства. То же самое я вижу и там», — заявил Килинкаров.

Ранее представители Демократической партии США в палате представителей Конгресса США инициировали расследование в рамках процедуры импичмента Трампа.

По их мнению, президент США посредством контакта с президентом Украины Владимиром Зеленским пытался использовать занимаемый пост для нанесения удара по Джо Байдену — своему вероятному сопернику на президентских выборах 2020 года.