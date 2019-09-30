Ростов-на-Дону, , 16:27 — REGNUM Во второй этап конкурса на пост сити-менеджера Ростова-на-Дону прошло 13 претендентов на руководящий пост. Об этом журналистам сообщил заместитель губернатора Ростовской области Василий Рудой, возглавляющий конкурсную комиссию.

«По итогам проверки документов в комиссии установили, что предъявленным требованиям соответствует 13 кандидатов из 15. Они допущены ко второму этапу конкурса», — цитирует чиновника ТАСС.

Пройти дальше двум кандидатам не позволило отсутствие необходимого стажа работы на руководящих должностях.

ИА REGNUM ранее сообщало, что следующим испытанием для кандидатов станут персональные собеседования. В результате будет отобрано две кандидатуры. Новый сити-менеджер Ростова-на-Дону будет утверждён на заседании муниципального парламента 22 октября.

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