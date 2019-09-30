Переславль-Залесский, Ярославская область, , 16:25 — REGNUM 30 сентября в Ярославской области Переславский районный суд отменил решение городской думы о неудовлетворительной оценке работы главы администрации. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил депутат городской Думы Александр Дыма, присутствовавший в зале суда.

Валерий Астраханцев Admpereslavl.ru

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в июне гордума проголосовала за то, чтобы оценить деятельность администрации и главы по итогам 2018 года неудовлетворительно из-за целого ряда проблем и невыполненных обещаний. История с оценкой превратилась в настоящий сериал. Решение было вынесено только со второго раза, причем проголосовали за него не только депутаты от оппозиции, но и избранные от «Единой России».

Вскоре после этого Переславская межрайонная прокуратура направила в Думу два протеста. В одном из протестов переславский прокурор требовал отменить решение Думы о вынесении оценки главе. Поводом стали формальные основания. Как просчитала прокуратура, решение должно было быть принято большинством голосов от списочного состава думы, а не от числа присутствовавших депутатов.

На очередном заседании депутаты отказались удовлетворять протест прокуратуры. Тогда прокуратура обратилась с иском в суд. 30 сентября 2019 года Переславский районный суд вынес решение удовлетворить иск, соответственно, Валерий Астраханцев остался без оценки своей работы в 2018 году.

Двукратная неудовлетворительная оценка позволяла отправить главу округа в отставку. Пока неизвестно, будут ли депутаты городской думы обжаловать решение суда. Ранее подобных прецедентов в регионе не было.

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