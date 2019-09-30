Екатеринбург, , 16:30 — REGNUM В Екатеринбурге состоялось торжественное открытие мемориала в память о погибших при исполнении воинского и служебного долга. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе мэрии.

В центре мемориала, который увековечил имена 136 военнослужащих Росгвардии Уральского округа, располагается скульптура бойца подразделения специального назначения (спецназ), работы Фёдора Петрова. Мемориал расположен на территории управления Уральского округа Росгвардии.

На открытии мемориала присутствовал полномочный представитель президента России в Уральском федеральном округе Николай Цуканов.

Отметим, что в день открытия мемориала состоялись показательные выступления росгвардейцев, а также была представлена выставка вооружений специальных подразделений Росгвардии.