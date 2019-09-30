Сухум, , 16:14 — REGNUM 30 сентября у парка Боевой славы в Сухуме состоялся военный парад, приуроченный ко Дню победы и независимости Абхазии. Об этом сообщает «Апсныпресс».

Военный парад в Сухуме © Нужная газета

В военном параде приняли участие парадные расчеты подразделений министерства обороны Абхазии, 7-й российской военной базы и Черноморского казачьего войска. Парад принимал главнокомандующий вооруженными силами действующий президент республики Рауль Хаджимба.

Заместитель министра обороны, начальник управления материально-технического обеспечения, генерал-майор Нодар Авидзба прохождение парадных расчетов оценил на «хорошо».

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