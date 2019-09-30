Москва, , 16:06 — REGNUM Президент Южной Осетии Анатолий Бибилов осмотрел новое здание посольства в Москве в ходе своего визита в столицу Российской Федерации. Об этом 30 сентября сообщает пресс-служба посольства республики.

Как отметила пресс-служба, Анатолий Бибилов осмотрел здание и территорию и остался доволен ходом завершающихся ремонтных работ.

Российская сторона предоставила посольству Южной Осетии в Москве новое здание в соответствии с договоренностями, достигнутыми на встрече Анатолия Бибилова и Владимира Путина в ноябре 2017 года.