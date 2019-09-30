Бишкек, , 16:06 — REGNUM В Хакассии суд приговорил гражданина Киргизии к семи годам лишения свободы за создание террористической ячейки и планирование терактов на территории России. Об этом сообщают киргизстанские СМИ.

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По данным ФСБ, подсудимому удалось завербовать четырех жителей Хакассии в ряды боевиков террористической организации «Джамаат ат-Таухид валь-Джихад» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Также следственным органам стало известно о том, что он намеревался организовать нападения на сотрудников полиции и устроить ряд террористических актов, после чего планировал уехать в Сирию, чтобы принять участие в боевых действиях на стороне террористов.

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