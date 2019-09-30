Киев, , 16:15 — REGNUM В течение ближайших пяти лет потребление жителями Украины контента, произведённого «государством-агрессором», должно снизиться в два раза. Об этом говорится в проекте программы деятельности правительства Украины, опубликованном на сайте Верховной рады.

Одна из заявленных в документе целей обозначена как «украинец реже сталкивается с манипулятивными и фейковыми новостями, сообщениями и материалами». Показателями эффективности является снижение объёма «манипулятивного контента» и потребления контента «страны-агрессора» в два раза.

«Это позволит в своей совокупности уменьшить вред, наносимый гражданам Украины в результате распространения фейков, в частности уменьшить количество социальных конфликтов», — сказано в документе.

Правительство Украины также намерено стимулировать создание «качественного» украинского информационного продукта, а также создавать условия для развития рынка медиауслуг.

Читайте также: США передали Украине устройства для вещания на Донбасс и Крым

Напомним, ранее Верховная рада Украины назвала «государством-агрессором» Россию. После начала гражданской войны в Донбассе украинские политики и СМИ делают вид, что против ВСУ в Донбассе воюют не другие граждане Украины, а некие «российские войска». При этом Россия не является стороной конфликта в Донбассе, она лишь выступает в качестве гаранта выполнения Украиной Минских соглашений.