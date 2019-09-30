30 сентября 2019 | Время чтения 12 мин

В самом российском правящем классе «нечисти» предостаточно. Поэтому нас сейчас начнут запугивать катастрофическими последствиями любой активности на внешней арене, особенно, на украинском направлении.

Игорь Шишкин, , 16:00 — REGNUM Ничто так красноречиво не рассказывает о проходящих под ковром битвах сильных мира сего как внешне «нелогичные», «глупые» и «бредовые» поступки политиков. Наглядный пример тому — заявление председателя нижней палаты парламента США Нэнси Пелоси о начале процедуры отстранения от должности Президента Трампа.

На выход? Выхода нет Александр Горбаруков © ИА REGNUM

По заказу либеральных глобалистов (чьи интересы наиболее последовательно в Америке выражает Демпартия) спецпрокурор Мюллер два года искал доказательства необходимые для импичмента Трампа, собрал тома документов, но контролируемая демократами палата представителей во главе с Нэнси Пелоси наотрез отказалась запускать процедуру. Как подобает из самых высших и патриотичных соображений. «Импичмент настолько разобщает страну, что если не будет непреодолимого и подавляющего решения, исходящего от обеих партий, я не думаю, что мы должны идти по этому пути, потому что он разделяет страну. И он просто не стоит этого» — заявила весной спикер палаты.

Прошло всего несколько месяцев и эта же самая Нэнси Пелоси объявляет: «У нас не осталось выбора, кроме как запросить процедуру импичмента из-за действий президента». Что именно «не оставило выбора»? Трампа поймали на конспиративной квартире российской разведки? Появилось видео, как он растлевает несовершеннолетних афроамериканцев? Нет, демократам выбора не оставило письмо с доносом на Президента от неизвестного сотрудника американских спецслужб, которое на момент выступления по импичменту г-жа Пелоси якобы даже не читала. И плюс к нему, серия публикаций в подконтрольных демократам СМИ о том, что Трамп в телефонном разговоре с Зеленским оказывал на него давление — помощь со стороны Америки в обмен на судебное расследование деятельности сына возможного кандидата в Президенты США от Демпартии Джозефа Байдена.

Все, больше никаких оснований. Если это не бред то, что же такое бред. Особенно с учетом того, что буквально через пару дней после объявления о начале процедуры импичмента Нэнси Пелоси была вынуждена признать необходимость проведения дополнительного расследования в связи с нехваткой фактов для снятия Трампа.

Особую бредовость ситуации придает и тот факт, что сам Байден на пресс-конференции открыто хвастался тем, как в бытность вице-президентом США давил на предыдущего Президента Украины. Поставил того перед выбором: или кредит в миллиард долларов или увольнение генерального прокурора, вознамерившегося расследовать махинации фирмы сына Байдена.

Списать произошедшее на то, что за прошедшие с момента роспуска комиссии Мюллера месяцы Нэнси Пелоси успела впасть в старческий маразм, полагаю, нет никаких оснований.

Нельзя объяснить произошедшее и эдаким хитрым политтехнологическим маневром демократов. Мол, импичмент, конечно, не пройдет, но нервы Трампу помотаем, получим прекрасный повод для поливания его помоями во время избирательной кампании, да и часть колеблющегося электората от него оттолкнем — голосовать за находящегося под процедурой импичмента кандидата им будет не комфортно.

Только это довод «в пользу бедных». Если бы он работал, то запускать процедуру импичмента ради самой процедуры импичмента следовало по результатам работы комиссии Мюллера. Гораздо правдоподобнее бы выглядело. Но тогда демократы вполне резонно сочли подобный ход вредным для самих себя. Тем более он вреден им в электоральном плане сейчас, при таких крайне сомнительных «доказательствах преступлений». Столь грубый «наезд» лишь сплотит «ядерный» электорат Трампа и привлечет к нему симпатии колеблющихся.

Весной демократы это понимали и отказались возбуждать процедуру импичмента, а к осени перестали понимать?

Популярна и еще одна версия. Проведенное на Украине под давлением Трампа расследование способно не оставить камня на камне от репутации Джозефа Байдена. А он единственный, кто имеет шанс победить Трампа в борьбе за пост Президента. Поэтому демократам и не осталось другого выбора кроме как пойти на крайне опасное для них самих и для Америки в целом обострение внутриполитической ситуации, чреватое «разделением страны», как справедливо говорила сама Нэнси Пелоси.

Такое объяснение можно было бы принять, если бы речь шла о заключительном этапе президентской гонки, и если бы Байден уже стоял на пороге Овального кабинета. Сейчас же даже праймериз еще не начались. И еще не факт, что столь милый сердцу верхушки Демпартии Байден получит поддержку однопартийцев. В этих условиях затевать авантюру с импичментом ради репутации Джо Байдена, по меньшей мере, глупо.

Следовательно, должны быть куда более веские причины, побудившие демократов пойти почти ва-банк. Прояснить эти причины можно лишь ответив на вопрос: «Кому именно и чем конкретно угрожает настойчиво продавливаемое Трампом расследование на Украине?». Стандартный ответ — старшему и младшему Байденам.

Однако давайте вспомним, что говорил в самом начале раскрутки этой темы в интервью украинской газете Рудольф Джулиани, личный адвокат Трампа и один из самых влиятельных политиков Америки: «Меня не интересует ни дело Байдена, ни Коломойский. … Трампа обвиняли в сговоре с Россией, но расследование Мюллера за два года не нашло ни единого доказательства этому. Значит, кто-то это все придумал и закрутил. Мы думаем, что в Украине знают ответы на некоторые вопросы, связанные с этим. Это очень серьезная вещь — попытка сместить президента Соединенных Штатов через сфабрикованное против него дело. Нам нужно знать, кто из американцев был в этом замешан. И Украина как друг США должна нам помочь в этом разобраться».

Полагаю совершенно очевидным, что «попытка сместить президента Соединенных Штатов через сфабрикованное против него дело» — это попытка государственного переворота.

Для тех, кто решит, что Джулиани, заявляя подобное, сгущает краски, приведу слова самого Трампа: «Это была попытка государственного переворота. Это была попытка смещения президента. И мы их победили. … Что меня больше всего интересует — это начало [расследования] генерального прокурора. … Он отлично справляется, начинает возвращаться к истокам, где все это началось. … То, что они сделали, было изменой родине».

«Попытка государственного переворота», «измена Родине» — вот, что собирается расследовать через Украину Трамп. И к расследованию подключается уже не только Джулиани (при всем своем политическом весе — ныне частное лицо), но и генеральный прокурор Соединенных Штатов Америки. Это вам не расследование махинаций семейства Байденов, чреватое для его членов потерей репутации, а в самом крайнем случае символическими сроками. Здесь начинает попахивать электрическим стулом.

Вовлеченные в атаку на Президента Трампа не могут не понимать, что одно только начало реального расследования дела о попытке государственного переворота (даже если потом все завершится подковерным компромиссом) сразу же приведет к резкому росту смертности в их рядах (в результате самоубийств, несчастных случаев и оторвавшихся тромбов).

В условиях же нынешней зашкаливающей остроты противостояния в американской элите весьма вероятен и бескомпромиссный исход дела. «Самоубийство» Эпштейна говорит о том, что при таком развитии событий эпидемия скоропостижных смертей может поразить уже и деятелей уровня Сороса.

На кону инициируемого Трампом расследования судьбы, более того, жизнь или смерть, в буквальном смысле этого слова, части правящего класса Америки. Ставки запредельные.

При этом судьба распорядилась так, что «кощеева игла» заговорщиков оказалась на Украине, включая некий таинственный сервер, допуска к которому сотрудников ФБР добивается Дональд Трамп.

После провала попытки государственного переворота с помощью комиссии Мюллера либеральные глобалисты явно не ожидали ответной атаки Трампа. Видимо полагали, что он в отличие от них вопрос борьбы за власть будет решать исключительно в рамках избирательных технологий в ходе предстоящих президентских выборов. И пропустили удар. Трамп ввел в бой Генерального прокурора.

В телефонном разговоре Зеленский не отказал Трампу в содействии, но и не встал явно на его сторону в начинающейся схватке. При личной встрече в рамках сессии Генеральной ассамблеи ООН давление неизбежно бы продолжилось и не факт, что Зеленский бы его выдержал и не согласился бы предоставить убийственную (буквально) для демократов информацию.

Отсюда и отчаянная авантюра со стремительным запуском процедуры импичмента, приуроченная к встрече двух президентов. У противников Трампа просто не оказалось иного выхода. Или с помощью всесокрушающего информационного вала остановить расследование дела о попытке государственного переворота или … Как говорил товарищ Саахов: «Или я веду ее в ЗАГС или она меня к прокурору».

Последние события и контрходы Трампа показывают, что лихим кавалерийским налетом его одолеть не удалось. А речь Трампа на сессии Генеральной ассамблеи говорит о том, что он намерен и дальше проводить свой курс, несовместимый с жизненными интересами либеральных глобалистов: «Если вам нужна демократия, придерживайтесь своего суверенитета. Если вы хотите мира, любите свою страну. Мудрые руководители всегда ставят хорошее для своего народа и своей страны на первое место. Будущее принадлежит не глобалистам. Будущее принадлежит патриотам. Будущее принадлежит суверенным и независимым странам, которые защищают своих граждан, уважают соседей и различия, которые делают каждую страну особой и уникальной».

Следовательно, обострение схватки в американской элите, причем с использованием всех средств политического арсенала, включая «неконвенционные», практически гарантировано.

Что это означает для Украины? Для ее элиты ничего хорошего, а вот для народа — совсем не факт.

Очевидно, что поспешное заявление Нэнси Пелоси о начале процедуры импичмента было адресовано и Зеленскому — Трамп слаб, Трамп под импичментом, не соверши ошибку, не примкни к терпящему поражение. Сейчас на этом основании уже появились комментарии, в которых утверждается, что Зеленский оказался в крайне выгодной ситуации — от его решения зависит исход схватки в американской элите. Зеленский определит, кому быть следующим Президентом США.

Однако к действительности все это не имеет никакого отношения. В разворачивающейся борьбе Зеленский не игрок и даже не козырная карта в чужих руках. Он жертва. И трагическое выражение его лица в некоторые моменты встречи с Трампом говорит о том, что Президент Украины осознает весь ужас своего положения.

Встать на сторону Трампа значит вступить в открытый бой с Коломойским, который плоть от плоти противостоящего Трампу либерально-глобалистского клана. А Коломойский, как известно, по уши в крови и столкновение с ним при столь высоких ставках ничем хорошим для здоровья Зеленского может не кончиться.

Встать на сторону врагов Трампа, тогда шансов сохранить голову ничуть не больше. При опять-таки столь высоких ставках быть врагом Президента сверхдержавы крайне опасно для здоровья. Интересен в этом отношении сделанный недавно Рудольфом Джулиани реверанс в адрес Арсена Авакова, который был главным «смотрящим» от США за правильным исходом президентских выборов на Украине: «Я хочу поблагодарить министра Авакова за его честную позицию и понимание этого сложного момента в истории страны».

Конечно, речь не идет о том, чтобы сочувствовать Зеленскому. Какая из сторон оторвет ему голову, это не наше дело. А сможет уцелеть — молодец. Для нас важнее в связи с этим совсем другое.

Ющенко не смог превратить Украину в Анти-Россию из-за раскола в украинской элите (схватка Ющенко-Тимошенко). Американцы тот опыт учли. Только благодаря им, их жесткому давлению власть на Украине после второго Майдана при Порошенко оказалась относительно едина. Когда Коломойский создал свое неподконтрольное Киеву удельное княжество с центром в Днепропетровске, его вызвали в американское посольство, через час он подал заявление об отставке с поста губернатора и убрался в Швейцарию. Именно обеспечиваемое извне искусственное единство правящего класса позволило Порошенко добиться, надо признать, немалых успехов в дерусификации Украины. На радость украинской элите, Америке и Евросоюзу, на беду народу Украины и России.

Сейчас же сама логика борьбы в Соединенных Штатах неизбежно должна привести к столкновению кланов на Украине. Две примерно равновеликие силы в Америке будут предельно жестко и даже жестоко требовать от формальных и неформальных лидеров Украины прямо противоположных действий. Если же учесть, что только железная хватка Вашингтона не позволяла в последние четыре года украинским элитариям рвать горло друг друга, то «веселые времена» (похлеще времен драки Ющенко с Тимошенко) не за горами. Лидером одной, антитрамповской группировки, будет уже очевидно Коломойский. Кто будет представлять другую сторону, пока не определилось. Но эта сторона обязательно проявится. «Мировая» в Вашингтоне не реальна. Следовательно, чубы у холопов затрещат обязательно.

Схватка же в стане противника (все кланы украинской элиты — противники России) всегда открывает «окно возможностей». Спасибо Трампу, его врагам либеральным глобалистам и их политическому представительству в лице Демократической партии США. Смогут ли российские власти воспользоваться «окном возможностей» для очищения Украины от той нечисти, что правит там бал третье десятилетие, будет зависеть уже от властей России.

P.S. В самом российском правящем классе «нечисти» предостаточно. Поэтому нас сейчас начнут запугивать катастрофическими последствиями любой активности на внешней арене, особенно, на украинском направлении.

«Какое «окно возможностей»? Схватка в правящем классе сверхдержавы способна повлечь непредсказуемые глобальные последствия для всего мира. Когда господа дерутся, самое разумное, забиться под лавку и не высовываться». Все эти «прагматичные» рассуждения уже зазвучали из уст умудренных опытом экспертов на российских телеканалах.

Напомню, что когда случился не кризис, а целый крах сверхдержавы (Советского Союза) хуже от этого стало лишь нам и нашим друзьям по всему миру. Все наши враги и противники от этого выиграли. Причем, чем активнее они в тот период действовали, тем больше выиграли. Только благодаря активному использованию открывшегося тогда для них «окна возможностей» Соединенные Штаты Америки стали гегемоном однополярного мира, а Евросоюз стал тем Евросоюзом, который мы ныне знаем.

Сейчас речь не идет о крахе сверхдержавы. Пока мы имеем дело лишь с глубоким внутриполитическим кризисом в Америке. Но и задачу в это «окно возможностей» предлагается решить совсем не глобальную, а можно сказать домашнюю, — очистить «мать городов русских» от антирусских, они же антиукраинские, сил.