Киев, , 15:59 — REGNUM В течение сентября в рамках заседаний Верховной рады Украины в среднем голосовало 88% депутатов фракции «Слуга народа». Об этом говорится в отчете организации Комитет избирателей Украины, обнародованном сегодня, 30 сентября, передает корреспондент ИА REGNUM.

Эксперты отмечают, что несмотря на общий высокий показатель голосований, в президентской фракции «Слуга народа» есть ряд депутатов, которые чаще других игнорировали голосования Рады.

В частности, 13 депутатов пропустили треть и больше голосований Рады, двое из них — Александр Дубинский и Дмитрий Гурин — приняли участие лишь в 35% голосований. Любопытно, что в «прогульщики» попал и глава фракции «СН» Давид Арахамия, который принял участие лишь в 70% голосований.

Эксперты комитета отдельно подчеркивают, что депутаты пропустили голосования без уважительных причин, таких как болезнь или командировка.

Всего в сентябре было проведено 373 голосования Верховной Рады.

ИА REGNUM напоминает, что партия Зеленского «Слуга народа» имеет монокоалицию в Верховной рады нынешнего созыва, располагая 254 депутатскими мандатами при большинстве в 226 голосов.