Абуджа, , 16:28 — REGNUM Нигерийский активист и бывший кандидат в президенты Омойеле Соворе, подозреваемый в государственной измене, отмывании денег и оскорблении чести и достоинства президента Нигерии Мухаммаду Бухари, не признал себя виновным ни по одному пункту обвинений. Суд состоялся в столице страны, Абудже, в понедельник, 30 сентября. Об этом передает агентство Reuters со ссылкой на пресс-службу суда Абуджи.

Соворе был арестован агентами службы госбезопасности в начале августа. Ранее, в феврале, он баллотировался на пост президента, но не сумел обойти главу государства Мухаммаду Бухари, обеспечившего себе второй срок пребывания в должности.

Соворе, основавшему онлайн-новостное агентство Sahara Reporters, подозревается в нарушении закона по семи статьям.

Суд отклонил просьбу главы службы государственной безопасности о содержании Соворе под стражей до предъявления обвинений, однако не освободил его.

Суд отложил рассмотрение дела Соворе до 4 октября.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 февраля в Нигерии состоялись президентские выборы, проходящие в условиях серьезного внутреннего противостояния, включающего в себя племенное насилие, а также обвинения в фальсификациях со стороны властей.