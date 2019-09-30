Сеул, , 15:57 — REGNUM С 1 по 4 октября в южнокорейском Пусане состоится 4-й раунд переговоров по заключению торгового соглашения между Южной Кореей и четырьмя странами, входящих в торгово-экономический союз МЕРКОСУР. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей министерства торговли, промышленности и энергетики Южной Кореи.

По их словам, в рамках встречи представители стран обсудят ключевые вопросы соглашения, включая товары, услуги, электронную коммерцию, государственные закупки, критерии определения страны происхождения товара, санитарные и фитосанитарные меры.

Известно, что Южная Корея и страны союза МЕРКОСУР обсуждают торговое соглашение с мая 2018 года.

Представители министерства надеются, что после подписания данное соглашение поспособствует выходу южнокорейских компаний на латиноамериканский рынок на выгодных условиях, а также повышению конкурентоспособности южнокорейской продукции.

МЕРКОСУР — общий рынок стран Южной Америки, экономическое и политическое соглашение между Аргентиной, Бразилией, Уругваем, Парагваем и Венесуэлой (членство приостановлено 05.08.2017).