Дакар, , 16:07 — REGNUM Президент Сенегала Маки Салп принял решение о помиловании одного из своих политических противников — бывшего мэра Дакара Халифа Салпа, об этом 30 сентября сообщает Associated Press.

Вместе с политиком были освобождены еще двое человек. Салп, — однофамилец президента — отбывал наказание в тюрьме Ребиз, встречать его прибыли сотни сторонников.

Напомним, Халифа Салп был арестован в марте 2017 года по подозрению в краже из государственных фондов средств на сумму $3 млн. Его приговорили к пяти годам лишения свободы.

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