Сеул, , 15:40 — REGNUM Южная Корея ведёт подготовку к рабочим переговорам между представителями США и КНДР, которые полностью планируется посвятить обсуждению вопроса денуклеаризации. Об этом сегодня, 30 сентября, президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин заявил на мероприятии по случаю годовщины основания консультационного совета по демократическому и мирному воссоединению страны.

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Кроме того, по его словам, предпринимаются шаги для подготовки саммита глав США и Северной Кореи.

Мун Чжэ Ин призвал международное сообщество предпринять ответные шаги в том случае, если Пхеньян действительно пойдёт на денуклеаризацию.

«Если Северная Корея действительно денуклеаризуется, то мы и международное сообщество должны продемонстрировать соответствующие действия», — приводит РИА Новости слова южнокорейского лидера.

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Как сообщало ИА REGNUM, 26 сентября госсекретарь США Майк Помпео признал, что не смог добиться переговоров с КНДР до конца сентября. Он добавил, что США пока не знают, когда смогут провести переговоры с представителями Северной Кореи.

В свою очередь, советник северокорейского главы МИД Ким Ки Гван заявил, что отсутствие прогресса по договорённостям между президентом США Дональдом Трампом и лидером КНДР Ким Чен Ыном ставит под сомнение целесообразность организации нового саммита между лидерами стран. Он отметил, что КНДР начала следовать положениям соглашения между лидерами Соединённых Штатов и Северной Кореи, однако американская сторона эти положения проигнорировала. Напротив, утверждает советник, США возобновили военные учения в регионе, которые обещали прекратить.

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