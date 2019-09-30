Киев, , 16:02 — REGNUM После разговора президента США Дональда Трампа и президента Украины Владимира Зеленского, на Украину приезжали люди, связанные с Демократической партией США, сообщило 30 сентября издание Strana.ua со ссылкой на журналиста Татьяну Высоцкую.

Речь идёт о людях, связанных с американским конгрессменом, членом Демпартии Адамом Шиффом, который является одним из инициаторов скандала со стенограммой разговора Трампа с Зеленским.

«Визит был осуществлён в августе 2019 и финансировался американским Atlantic Council… В официальной программе визита, в частности, была встреча с Порошенко (экс-президент Украины Пётр Порошенко — ИА REGNUM). Детали позже. Беги, Петя!», — сказано в сообщении.

Напомним, ранее Трампа обвинили в давлении на Зеленского, после чего тот был вынужден опубликовать стенограмму их переговоров.

Как сообщил телеканал MSNBC, ранее спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси заявила, что в истории с публикацией переговоров двух президентов прослеживается «российский след», однако не предъявила никаких доказательств.

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