Киев, , 15:31 — REGNUM Принятие в Верховной раде закона об особом статусе Донбасса будет иметь определенную «ступенчатость», заявил в интервью изданию «Цензор», обнародованном сегодня, 30 сентября, глава Верховной рады Дмитрий Разумков.

Донецк © СВ ДНР

Спикер Рады отметил, что все законы, которые принимаются Верховной Радой важны, но вопрос территориальной целостности, возврата людей, возврата территорий — он ключевой для любого государства.

«И в первую очередь для нашей страны, поэтому, конечно же, его рассмотрение будет происходить сбалансированно и взвешенно… Это определенно будет дискуссия. Будем надеяться, что она будет конструктивной, и никто не захочет заниматься пиаром. К сожалению, очень часто на таких вопросах в украинской политике пытаются пропиариться. А хотелось бы, чтобы все работали в интересах государства», — отметил Разумков.

Журналист издания напомнил, что при обсуждении законопроекта о реинтеграции Донбасса 31 августа 2015 годы были массовые столкновения возле здания Рады, погибли 4 бойца Нацгвардии.

«Да, я понимаю риски. Кстати, до сих пор не наказаны виновные, недавно была годовщина и были родители ребят, которые погибли от гранаты перед Верховной Радой. До сих пор никто не понес наказание. Суд идет, хотя 4 года прошло», — заявил на это Разумков.

ИА REGNUM напоминает, что ранее министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что парламент Украины должен решить судьбу закона об особом статусе Донбасса. В частности, подчеркнул он, депутаты должны учесть много аспектов и определиться, нужно ли менять действующий закон или написать новый. нынешний закон «Об особом порядке самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской области» действует до 31 декабря 2019 г.