Париж, , 15:28 — REGNUM По окончанию торжественной службы в церкви Сен-Сюльпис президент Франции Эммануэль Макрон примет в Елисейском дворце глав иностранных государств, которые прибыли в Париж, чтобы почтить память бывшего президента Франции Жака Ширака, передает BFM TV.

Известно, что в Елисейском дворце будут присутствовать не менее 80 международных лидеров, среди них президент Российской Федерации Владимир Путин, бывший президент США Билл Клинтон, король Иордании Абдалла, эмир Катара Тамим бен Хамад аль-Тани и многие другие.

Как известно, во второй половине дня, 30 сентября, Жак Ширак будет захоронен на кладбище Монпарнас в Париже, где покоится его старшая дочь Лоранс, которая умерла в 2016 году.

Минута молчания запланирована на 15 часа по местному времени, чтобы позволить «агентам общественных служб присоединиться к этому национальному трауру». А в 18 часов состоится месса в соборе французского города Тюль.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что бывший канцлер Германии Герхард Шрёдер не будет присутствовать на похоронах экс-президента Франции Жака Ширака.

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