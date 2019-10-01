Москва, , 00:01 — REGNUM Сегодня, 1 октября, в России вступил в силу закон о цифровых правах, сообщает ИА REGNUM. В частности, законом закрепляется базовое определение «цифровое право» (юридический аналог термина «токен»), определяется его участие в обороте как объекта гражданских прав.

Также нормами регулируется сфера «смарт-контрактов». То есть начнет действовать условие об автоматическом исполнении договора. Прежде всего, такие условия договоров распространены в банковской сфере, например, клиент может поручить банку списание коммунальной платы в режиме «автоплатежа», уточнил глава комитета Госдумы по законодательству Павел Крашенинников («Единая Россия»).

Гражданский кодекс дополняется правилом о том, что сделка может предусматривать исполнение ее сторонами обязательств при наступлении определенных обстоятельств — путем применения информационных технологий. То есть исполнение произведет сама информационная система.

Законом решается вопрос о легализации сбора и обработки значительных массивов обезличенной информации («big data»). Закрепляются базовые нормы для регулирования оборота цифровых прав и, что очень важно, будет обеспечена судебная защита прав граждан и юридических лиц, возникающих в отношениях цифровой экономики, подчеркнул Крашенинников.

Напомним, что первоначальная редакция проекта закона содержала номы, касающиеся криптовалют (например, биткоинов). Но при подготовке ко второму чтению были исключены положения о цифровых деньгах, поскольку сейчас их введение в гражданский оборот профильному комитету видится преждевременным.

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