Киев, , 15:21 — REGNUM Премьер-министр Украины Алексей Гончарук дал понять, что Киев готов идти на конфликт с Варшавой из-за дефицита разрешений на международные грузовые автомобильные перевозки через территорию Польши.

Польша Иван Шилов © ИА REGNUM

Соответствующий вопрос обсуждался на брифинге сегодня, 30 сентября, передает корреспондент ИА REGNUM.

Напомним, что на прошлой неделе, 23 сентября, украинские водители грузовиков провели масштабную акцию под зданием правительства из-за проблем с перевозками в Польшу.

Гончарук признал, что разрешений для украинских перевозчиков действительно не хватает, ситуация сложилась критическая — «и поэтому Кабинет министров делает все возможное, чтобы ее урегулировать». Вместе с тем, он обвинил в этом кризисе Польшу и заявил, что уже готовы контрмеры — на случай, если Варшава так и не пойдет на компромисс.

«Они еще год назад выдали меньше разрешений, чем мы ожидали и хотели… Им выгодно это. Если у наших перевозчиков нет разрешения заезжать в Польшу и перевозить товар, то кто будет это делать? Очевидно, что польский перевозчик», — заявил украинский премьер.

Он проинформировал, что на этой неделе намерен говорить по телефону с премьер-министром Польши, министр инфраструктуры Украины «постоянно на контакте» с польским министром транспорта, начата работа на уровне ассоциаций перевозчиков.

«Я очень надеюсь, что наши польские коллеги услышат нас и наши аргументы, и эта проблема будет решена. Действия наших польских коллег сейчас выглядят не совсем понятно», — резюмировал Гончарук.