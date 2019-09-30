Минск, , 15:33 — REGNUM Верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини посетит Минск в конце текущей недели. Об этом 30 сентября заявил корреспонденту БЕЛТА директор Совета по международным отношениям «Минский диалог» Евгений Прейгерман.

Сообщается, что координатор внешней политики Евросоюза прибудет для обсуждения проекта «Восточное партнерство».

Евгений Прейгерман также отметил, что планировалось совместить приезд Федерики Могерини с форумом «Минского диалога» «Европейская безопасность: отойти от края пропасти», посвященному распаду договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Он запланирован на 7−8 октября. Но рабочий график представителя Евросоюза позволяет ей прибыть только 4 или 5 октября.

Напомним, что проект «Восточное партнерство» был создан для развития связей между Евросоюзом с Белоруссией, Арменией, Азербайджаном, Грузией, Молдавией и Украиной. Три последних страны позже заявили о своей цели вступить в Европейских союз.