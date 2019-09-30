Ташкент, , 15:10 — REGNUM Представители министерств юстиции Узбекистана и Китая договорились о сотрудничестве в сфере юридических услуг, сообщает 30 сентября издание «Подробно.uz» со ссылкой на минюст республики.

25−26 сентября в Шанхае состоялся форум по правовым услугам на пространстве Шанхайской Организации Сотрудничества (ШОС). Узбекистанскую делегацию возглавил заместитель министра юстиции Акбар Ташкулов.

Во время форума стороны выразили взаимную заинтересованность по вопросам развития двустороннего сотрудничества между министерствами юстиции Узбекистана и Китая. Ташкулов также провел встречу с турецким коллегой Угурханом Кусом.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 сентября специальный докладчик Совета ООН по правам человека по вопросу о независимости судей и адвокатов Диего Гарсия-Саян дал высокую оценку правовым реформам в республике.

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