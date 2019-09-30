Киев, , 15:14 — REGNUM Правительство Украины опубликовало перечень стран, с которыми Украина планирует подписать соглашение о безвизовом режиме, сообщило 30 сентября издание «Европейская правда».

В течение ближайших пяти лет соглашение планируют заключить с Гватемалой, Гренадой, Коста-Рикой, островом Маврикий, Маршалловыми островами, Монголией, Науру, Палау, Перу, Сальвадором, Самоа, Сент-Винсентом и Гренадинами, Соломоновыми островами и Ямайкой.

В 2020 году ожидается увеличение срока пребывания жителей Украины в Аргентине, упрощение въезда в Мексику, а также завершение переговоров с Австралией, Великобританией, Южной Кореей, Канадой и Японией.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Украина заключила договор об отмене виз с Эквадором.

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