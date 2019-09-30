Севастополь, 30 сентября 2019, 15:07 — REGNUM Губернатор Севастополя Дмитрий Развожаев ждёт «другую динамику» развития города после обновления состава местного правительства. Об этом чиновник заявил журналистам 30 сентября.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее врио губернатора Севастополя Михаила Развожаева представил журналистам своего первого заместителя Дениса Солодовникова, который будет курировать вопросы строительства и экономики, а также руководителей ключевых департаментов.
Подробности: Врио губернатора Севастополя представил новых замов
Ключевые департаменты Севастополя получили новых начальников