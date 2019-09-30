Севастополь, , 15:07 — REGNUM Губернатор Севастополя Дмитрий Развожаев ждёт «другую динамику» развития города после обновления состава местного правительства. Об этом чиновник заявил журналистам 30 сентября.

«Сегодня я представил основной костяк нашей команды, которая будет заниматься поставленными задачами, чтобы показать другую динамику по ряду ключевых направлений жизни города», — отметил Развожаев.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее врио губернатора Севастополя Михаила Развожаева представил журналистам своего первого заместителя Дениса Солодовникова, который будет курировать вопросы строительства и экономики, а также руководителей ключевых департаментов.

Подробности: Врио губернатора Севастополя представил новых замов

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