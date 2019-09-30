Донецк, , 15:02 — REGNUM Министры иностранных дел Донецкой и Луганской народных республик Наталья Никонорова и Владислав Дейнего рассчитывают, что украинская сторона начнет согласование формулы Штайнмайера по предоставлению Донбассу особого статуса в ходе встречи в Минске. Об этом сообщает RT.

Встреча контактной группы состоится в Минске 1 октября. По словам Никоноровой, в Донбассе надеются на осознание Киевом последствий невыполнения Минских договорённостей, а также на то, что Украина начнет согласование «формулы Штайнмайера».

Она отметила, что Украине стоит определить порядок введения в действие закона об особом статусе Донбасса, а уже после этого начинать обсуждение выборов в регионе.

Дейнего отметил, что подписание формулы в контактной группе необходимо, так как работа идет в единственном переговорном формате, позволяющем согласовать детали урегулирования.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 сентября украинский представитель на заседании контактной группы в Минске отказался подписать формулу Штайнмайера. Глава МИД России Сергей Лавров назвал это очередными играми Киева.

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